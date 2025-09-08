Potenza: per questa scuola un anno di mobilità, inclusione e cittadinanza europea

L’IIS “L. da Vinci-Nitti” di Potenza ha celebrato un anno di intensa attività internazionale con l’evento finale di disseminazione del progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226787, in programma giovedì 5 settembre alle ore 12:00 presso la sede dell’Istituto.

L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea, ha coinvolto l’intero Collegio docenti e il personale ATA, ed è stata dedicata alla condivisione delle esperienze di mobilità che hanno visto protagonisti 6 docenti e 2 assistenti amministrativi. Nel corso dell’evento sono stati proposti laboratori e presentazioni dedicati a:

Uso delle tecnologie digitali nella didattica, metodologia PBL (Project-Based Learning) l “Boost your ICT skills – Technology in the classroom”.

metodologia Didattica per progetti con una mobilità PNRR_2024-1-IT02-KA121 SCH-000226787, Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, illustrata in un laboratorio ad hoc per i docenti di lingue straniere della scuola.

Esperienze di job-shadowing in Francia e Germania;

in Francia e Germania; Metodologia CLIL ;

; Potenziamento delle competenze linguistiche attraverso corsi di lingua inglese.

L’Erasmus+ al L. da Vinci-Nitti non si ferma qui, abbraccia il progetto più ampio, intitolato “Our Europe” che ha visto la partecipazione attiva degli studenti di 16 e 17 anni, impegnati su temi fondamentali come inclusione, cittadinanza attiva, parità di genere, cittadinanza europea e diritti umani.

L’obiettivo? Potenziare le competenze comunicative, digitali e critiche, stimolando al tempo stesso una più profonda consapevolezza civica.