Potenza: il Prefetto riceve la visita del Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto la visita istituzionale del Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano.

Il COM.FO.P. Sud nasce, nel 2016, dalla fusione del 2° Comando Forze di Difesa con il Comando Forze di Difesa Interregionale Sud (COMFODIS) e, attualmente, si presenta articolato su una componente Operativa ed una Territoriale, con competenze sull’Italia centro-meridionale ed insulare.

Da tre mesi alla guida dell’Alto Comando multifunzione, il Generale di Divisione Andrea Di Stasio vanta una lunga e pluridecorata carriera nell’Esercito Italiano, nel corso della quale ricopre numerosi incarichi operativi in Italia e all’estero, prendendo parte a missioni in Bosnia, Iraq, Somalia e Libano.

Riveste, inoltre, ruoli particolarmente significativi, tra cui quello di Consigliere Strategico del Ministro della Difesa somalo nell’ambito della missione EUTM Somalia, di Ufficiale di Collegamento presso lo Stato Maggiore della Difesa francese e di Comandante del Settore Ovest di UNIFIL in Libano.

Nel 2014 fonda e comanda il 3° Reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali “Aldebaran”.

Dal 2018 guida la Brigata “Sassari” in Sardegna, partecipando all’operazione “Strade Sicure” ed alla missione estera in Libano.

Tra il 2021 e il 2024 riveste il ruolo di Comandante dell’Aviazione dell’Esercito e, subito prima del suo incarico attuale, guida la Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Nel corso dell’incontro che si è svolto in un clima di viva cordialità, il Prefetto Campanaro ha voluto sottolineare la consolidata ed operosa collaborazione con l’Esercito Italiano, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro straordinario svolto al servizio della collettività lucana da uomini e donne in divisa.

“I rapporti tra Istituzione prefettizia ed Esercito Italiano – ha, infatti, sottolineato il Rappresentante del Governo – sono da sempre improntati ad una piena e proficua collaborazione su molteplici fronti.

Nel nostro territorio, ne è un vivido esempio il sistema di Protezione Civile, dove i militari svolgono un ruolo fondamentale, mettendo a disposizione una grande capacità operativa per intervenire con efficacia nelle situazioni emergenziali.

Non meno prezioso il contributo offerto, ormai in forma stabile, all’Operazione “Strade Sicure” che, in provincia di Potenza, si declina operativamente presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio. In quel contesto, in modo particolare, abbiamo potuto toccare con mano quanto sia decisiva la cooperazione tra le Forze dell’Ordine e l’Esercito Italiano che, negli anni, è diventato parte sempre più integrante del sistema di sicurezza”

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, rivolto parole augurali nei confronti del Generale di Divisione Di Stasio, per l’incarico prestigioso e di responsabilità che, da qualche mese, lo vede impegnato in sfide impegnative su tutto il territorio dell’Italia centro-meridionale ed insulare.