Potenza, il Sindaco ha ricevuto Cesina Russo e Zaira Giugliano dell’Associazione Lucana Autismo

Due mazzi di fiori sono quelli che il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha consegnato a Cesina Russo e Zaira Giugliano, ringraziandole per l’impegno che portano avanti con l’Associazione Lucana Autismo, durante un incontro svoltosi nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, al quale erano presenti anche i componenti della Quarta Commissione consiliare permanente con la presidente Angela Blasi.

Lungo e cordiale l’incontro tenutosi al secondo piano della sede municipale di piazza Matteotti, nel corso del quale, tra i diversi temi affrontati, i presenti si sono soffermati in particolare sulle attività svolte dall’Associazione, sull’importanza del volontariato, e sulle modalità d’approccio da preferire per rapportarsi con le persone autistiche, affinché possano essere supportate e pienamente integrate nel tessuto cittadino.

L’attuale presidente e l’ex presidente e fondatrice dell’Associazione, lo scorso 31 gennaio hanno ottenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il conferimento, motu proprio, dell’onorificenza dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica italiana’, per essersi distinte attraverso il loro impegno nel sociale, le attività solidali e di volontariato, ed essersi rese esempio di cittadinanza attiva.

Il Presidente Mattarella le ha individuate quali modelli di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Il prossimo 3 marzo l’Onorificenza sarà consegnata dal Presidente Mattarella, nel corso della Cerimonia in programma nel Palazzo del Quirinale.

“Un importante riconoscimento – ha sottolineato il Sindaco rivolgendosi alle signore Russo e Giugliano – che attesta il grande e meritevole apporto che fornite a una causa tanto nobile e dal rilevante valore sociale. Come ho avuto modo di leggere in una significativa dichiarazione della presidente Russo, l’autonomia, la dignità e il diritto a scegliere il proprio progetto di vita non sono concessioni, ma diritti fondamentali.

Affinché possiate concretamente proseguire sulla strada intrapresa, la Città di Potenza offre il proprio sostegno morale ed è a vostra disposizione per qualunque iniziativa vogliate intraprendere in futuro, affinché la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione, del tessere relazioni, del favorire percorsi di crescita e di sostegno all’autonomia delle persone autistiche, possa diventare sempre più parte dell’esperienza di tutti e oggetto di condivisione e di crescita sociale per la nostra comunità” ha concluso il Sindaco.