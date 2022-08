Potenza, in provincia caduti grandi massi sulle abitazioni: evacuate 5 famiglie! I dettagli

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 00:30 circa, sono intervenuti per una caduta di massi rocciosi a Pescopagano in località Focarete.

Arrivati sul luogo di intervento hanno trovato 3 massi rocciosi di circa 4 metri cubi di volume che, rotolando giù da una parete rocciosa adiacente, sono impattati sui fabbricati provocando vistosi danni.

Cautelativamente, e dato il pericolo di caduta di altri voluminosi massi, è stata necessaria l’evacuazione di 5 famiglie per un totale di 16 persone.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con il personale del Distaccamento VV.F di Pescopagano oltre al funzionario del Comando di Potenza con un’autopompa un fuoristrada ed un’autovettura per un totale di 7 unità.

Presenti sul posto anche Carabinieri, 118 e Sindaco di Pescopagano.

