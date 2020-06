Potenza, in provincia questo Asilo “diventa una struttura di eccellenza per le attività di educazione all’aperto”. Ecco le foto

In attesa dell’inizio del nuovo anno scolastico, a Bella sono stati ultimati i lavori presso l’asilo nido.

Come fanno sapere il Sindaco, Leonardo Sabato e l’Assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Angela Carlucci:

“Nell’attesa delle Linee Guida della Regione Basilicata per l’apertura degli Asili Nido, Linee Guida che saranno discusse la prossima settimana in un incontro di programmazione, abbiamo completato, per essere pienamente fruibile, l’area esterna di pertinenza della struttura dell’Asilo Nido di Bella Muro.

L’Asilo di Bella Muro diventa così una struttura di eccellenza per le attività di ‘outdoor education’ (educazione all’aperto) tanto acclamata nei programmi didattici montessoriani e quanto mai necessaria e fondamentale, oggi, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

L’area esterna è rappresentata da un’area gioco e da una piccola area che sarà adibita ad orto/giardino.

L’area gioco è dotata di pavimentazione in gomma colata antitrauma e ogni gioco è collocato sull’area nel rispetto dei parametri di sicurezza in conformità alle normative vigenti.

Lo spazio esterno, quindi, è stato organizzato e attrezzato per programmare attività ludiche, culturali, ricreative e sportive e per consentire l’esplorazione libera così come il gioco strutturato.

Un vero gioiello il nostro Asilo Nido, ancora più prezioso e con un valore ancor più inestimabile perché potrà finalmente restituire ai bambini il diritto allo sviluppo (istruzione, gioco, socialità ed altro ancora) che l’emergenza sanitaria ha bloccato privandoli del loro mondo di crescita.

Pronti insieme alle educatrici della Cooperativa Nasce un Sorriso che gestisce il servizio, rimaniamo in attesa delle linee guida regionali che ci autorizzano all’apertura anticipando, altresì, che, contestualmente alla ripresa delle attività, procederemo con le prescrizioni per l’Anno Educativo 2020 / 2021.

Vi terremo aggiornati”.

