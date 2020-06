Potenza: “Parcheggio selvaggio nelle aree pedonali del centro storico ogni sera ed in particolare nel fine settimana”

Riceviamo e pubblichiamo un’interrogazione presentata al Comune di Potenza del Capogruppo del Movimento 5 Stelle e Consigliere Comunale Marco Falconeri:

“Oggetto: parcheggio selvaggio nelle aree pedonali del centro storico di Potenza: ‘Municipio Drive in’

PREMESSO CHE

il centro storico di Potenza rappresenta con le sue aree pedonali un’oasi di socializzazione e di ristoro dal rumore, dall’inquinamento e dalla presenza incombente degli autoveicoli che negativamente condizionano la vita dei potentini;

le stesse consentono di fruire liberamente delle bellezze storico culturali, architettoniche ed estetiche dell’antica urbe;

le aree pedonali rappresentano spazi dove soprattutto i bambini, gli anziani e le persone diversamente abili possono trovare una dimensione di comfort e di vivibilità ‘a misura d’uomo’;

le stesse garantiscono la sicurezza dai pericoli del traffico veicolare;

le suindicate aree sono una fondamentale risorsa per il Turismo in quanto sono poste a presidio dei luoghi simbolo della nostra città;

in particolare rivestono pregio le aree pedonali del tempio di San Gerardo, del Municipio, di Largo Pignatari, piazza Mario Pagano e la piazza del Duomo di San Gerardo;

CONSIDERATO CHE

nelle ore serali, all’incirca dopo le 22:00, le predette aree vengono sistematicamente invase da autoveicoli;

autoveicoli di ogni tipo vengono parcheggiati sul belvedere antistante il tempietto di San Gerardo, intorno allo stesso;

le automobili vengono parcheggiate indisturbate, arrivando anche a pochi metri dall’ingresso del Municipio in piazza Matteotti;

il parcheggio selvaggio si può riscontrare sistematicamente anche a Largo Pignatari nei vicoli caratteristici, negli slarghi e nelle piazzette caratteristiche del Centro Storico;

cosa ancor più grave è l’occupazione dell’area pedonale antistante la Cattedrale di San Gerardo e del Palazzo Vescovile luogo in cui vige il divieto di sosta h24;

in particolare il parcheggio selvaggio a piazza Matteotti, a pochi metri dal portone di ingresso della casa del Sindaco, rappresenta ormai il sintomo grave di una deriva culturale e civile della nostra città;

TENUTO CONTO CHE

i fenomeni riscontrati costituiscono un potenziale pericolo per la libera circolazione e sicurezza dei pedoni;

il parcheggio selvaggio in queste aree costituisce intralcio al potenziale intervento di mezzi di soccorso e di tutela della sicurezza;

questo fenomeno danneggia l’immagine del Centro Storico impedendo la piena fruibilità dei luoghi simbolo della storia della città di Potenza;

con precedente interrogazione datata del 14 settembre 2019 si è avuto modo di riscontrare il mancato funzionamento dei dissuasori a scomparsa idraulica posti a presidio di tali aree;

nessuna protezione all’accesso sia stata prevista nelle aree non provviste degli stessi.

RILEVATO CHE

questi comportamenti si ripetono puntualmente ogni sera ed in particolare nel fine settimana;

non trovano apparentemente alcuna sanzione;

nella cittadinanza, ironicamente ed in segno disapprovazione, la sosta intorno ai monumenti simbolo di Potenza e ultimamente davanti il Palazzo del Sindaco è stata ribattezzata ‘Municipio Drive In’.

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale per conoscere:

1) come mai, nonostante le rassicurazioni a riscontro dell’interrogazione di settembre, non siano stati adottati i provvedimenti necessari per rimettere in funzione i dissuasori idraulici ‘pilomat’;

2) se e quali interventi siano previsti per impedire questo fenomeno”.

