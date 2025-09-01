Potenza: in provincia scioperano questi lavoratori! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Europa Verde Basilicata sullo sciopero dei lavoratori addetti alla raccolta rifiuti a Maratea.

Europa Verde-AVS esprime vicinanza ai lavoratori del servizio di nettezza urbana di Maratea, che stanno vivendo un momento difficile a causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi.

Questa mattina, in occasione dello sciopero degli operatori, abbiamo partecipato come partito per portare la nostra solidarietà agli addetti e al sindacato, attraverso l’incontro con il segretario della FIT CISL Basilicata, Sebastiano Colucci.

Scrivono Donato Lettieri-Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata) e Lucio Libonati-Delia D’Eugenio (Portavoce Europa Verde Provincia Potenza):

“Il servizio di raccolta rifiuti, nonostante le difficoltà, continua a funzionare grazie alla professionalità e all’impegno quotidiano dei lavoratori: un segnale di grande senso di responsabilità verso l’intera comunità.

Crediamo sia fondamentale che l’Amministrazione Comunale si faccia parte attiva nel trovare rapidamente una soluzione, così da assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Maratea merita un servizio efficiente e lavoratori sereni, che possano svolgere il loro compito con la dignità che spetta a chi lavora per il bene della collettività”.