Potenza: in provincia sempre vivo il ricordo di Egidio, l’amico di tutte le associazioni, che ci ha lasciato a causa del Covid. L’evento in suo onore

Si svolgerà il prossimo 19 Agosto l’evento ”Una notte per Egidio”, rinviata per il mal tempo lo scorso 11 agosto.

L’evento è promosso da Fidas Laurenzana in collaborazione con il Ceas la Quercia di fra’Egidio, l’Amministrazione comunale e il Nucleo Guardia Ambientale sezione di Laurenzana, con la partecipazione di ArcheoClub del Vulture.

Lorenzo Pavese, presidente di Fidas Laurenzana ha dichiarato:

“È un evento che ha lo scopo di ricordare l’amico di tutte le associazioni, Egidio Garramone, scomparso prematuramente a soli 35 anni, lo scorso anno a causa del Covid.

Egidio era un dottore in beni culturali e per questo si è pensato di indirizzare la serata su un doppio binario, quello naturalistico/paesaggistico e quello culturale.

Non potevamo di certo mancare come associazione a questo evento così particolare, affinché rinnovare la sua memoria, possa essere di esempio per tanti giovani e meno giovani che possono impegnarsi per far crescere la nostra comunità”.

Garramone era stato anche vicesindaco a Laurenzana, ed oggi diventa il simbolo non solo di una pandemia che ha spezzato molte giovani vite in Basilicata e in tutta Italia, ma soprattutto diventa l’esempio a cui ispirarsi per partecipare attivamente alla vita sociale e alla crescita della comunità.

Egidio era molto amato e conosciuto sia a Laurenzana che nei comuni limitrofi per il suo impegno. Da anni portava avanti iniziative per la promozione turistica e culturale del borgo insieme alla locale Pro Loco e ad altre associazioni.

L’evento ha inizio alle ore 20 nei pressi del convento di Santa Maria delle Nevi, si procede verso la quercia di Frà Egidio, un antico esemplare di Roverella con 8 metri di circonferenza, presente nell’elenco degli Alberi monumentali d’Italia.

Qui si svolgerà la presentazione dell’autobiografia di Carmine Crocco, a cura dei prof. Grieco e Cecere, e il maestro d’arte Ivan Larotonda.

Una selezione musicale dei brani di Lucio Battisti, molto amato dal giovane Egidio, accompagnerà l’iniziativa.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)