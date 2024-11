Potenza: in questi Comuni della provincia fondi per la salvaguardia ambientale. I dettagli

“Salvaguardia ambientale: lavoriamo in sinergia con il presidente della Giunta, Vito Bardi, per portare avanti azioni concrete e fornire risposte celeri ai territori, sostenendo le amministrazioni comunali che mettono in campo percorsi di tutela e valorizzazione delle aree verdi”.

Lo ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che con il direttore generale Michele Busciolano, ha incontrato gli amministratori dei 38 comuni interessati allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale.

La Direzione Ambiente si è impegnata, quindi, a portare a compimento il finanziamento di circa 17 milioni, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione, la gestione e la tutela degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, valorizzando nel contempo le capacità progettuali e gestionali dei comuni lucani.

Gli interventi, nello specifico, riguardano azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, il mantenimento e il ripristino della naturalità, il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane.

Ha sottolineato l’assessore Mongiello:

“Si tratta di un vero e proprio patto tra Regione e Comuni per il bene dei territori e la tenuta del nostro meraviglioso ecosistema.

Una straordinaria opportunità di gestione e autosufficienza in termini di eco sostenibilità e decoro urbano, per un processo avviato con la Legge 53 del 2021.

Ci tengo a ringraziare i sindaci e le amministrazioni per la loro presenza, partecipazione e condivisione d’intenti.

Sono certa che questo fare rete porterà a grandi risultati per l’intera comunità lucana”.

Il finanziamento riguarda i Comuni di:

Maratea,

Maschito,

Gorgoglione,

San Martino d’Agri,

San Chirico Raparo,

Pietrapertosa,

Sarconi, Calvello,

Banzi,

Campomaggiore,

Castelluccio Inferiore,

Albano di Lucania,

Vaglio di Basilicata,

Colobraro,

Grumento Nova,

San Paolo Albanese,

Pisticci,

Stigliano,

Montemilone,

Castelluccio Superiore,

Rotonda,

Latronico,

Marsicovetere,

Lagonegro,

San Giorgio Lucano,

Picerno,

Oppido Lucano,

Viggianello,

Episcopia,

Carbone,

Francavilla in Sinni,

Cersosimo,

Corleto Perticara,

Terranova di Pollino,

Montescaglioso,

Vietri di Potenza,

Guardia Perticara e Calvera, che oggi hanno sottoscritto l’Accordo e il Disciplinare per l’attuazione di progetti relativi alla compensazione ambientale e la mitigazione del territorio.

Il Dg Michele Busciolano, insieme all’architetto Angelino Mazza e alla dottoressa Mariarosaria Accuosto del Dipartimento Ambiente, ha sottolineato alla platea degli amministratori gli aspetti normativi previsti dal Fondo di sviluppo e di coesione 2021 – 2027 la cui organizzazione deve assicurare l’efficace attuazione degli interventi e una sana gestione finanziaria degli stessi.