Potenza: incarico di prestigio per il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”. Studenti prontissimi per questa sfida

18 Febbraio 2026

Incarico di prestigio per il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza.

L’istituto è stato scelto per ospitare la finale nazionale dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche, un evento che vedrà la città lucana trasformarsi nel cuore pulsante della cultura umanistica italiana.

Il 5 e 6 maggio non saranno semplici date sul calendario scolastico, ma il culmine di un percorso rigoroso che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia.

I finalisti, reduci dalle selezioni regionali, si sfideranno a colpi di traduzioni, analisi critiche e riflessioni storiche.

La competizione, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a testare la competenza linguistica in greco e latino e a valorizzare la capacità di interpretare il presente attraverso le lenti della classicità, dimostrando che il pensiero antico è ancora un potente strumento di analisi per la modernità.

L’accoglienza dei partecipanti e delle commissioni presso lo storico liceo di via Vaccaro rappresenta un momento di profondo orgoglio per l’intera comunità potentina.

Il programma prevede l’apertura ufficiale il 5 maggio con l’avvio delle prove scritte, che spazieranno dalla traduzione di testi letterari alla composizione di saggi brevi.

Il giorno successivo, il 6 maggio, sarà invece dedicato alla riflessione culturale e alla cerimonia di premiazione, offrendo a docenti ed esperti l’occasione di confrontarsi sulla tenuta e l’evoluzione del liceo classico nell’era digitale.

“Ospitare questa finale è un riconoscimento al lavoro svolto dal nostro istituto e alla centralità della Basilicata nel panorama culturale nazionale”, commentano i docenti Maria Rosaria Pricolo e Paolo Curcio, ospiti di Caleidoscopio, sottolineando come le lingue “morte” siano in realtà più vive che mai, capaci di fornire strumenti critici fondamentali per i cittadini di domani.

La scelta della sede, d’altronde, non è casuale: intitolato al poeta lucano simbolo della sintesi tra mondo greco e romano, il liceo di Potenza rappresenta un presidio di eccellenza accademica nel Mezzogiorno.