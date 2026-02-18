Per Balvano importante finanziamento di oltre 100000 Euro. Gli interventi previsti

Il Comune di Balvano ha ottenuto un importante finanziamento di 135.000 € destinato alla manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
Il contributo, come fa sapere l’Amministrazione:
“sarà destinato in particolare alla:
- Realizzazione della nuova fermata autobus extraurbana;
- Sistemazione del traffico veicolare;
- Realizzazione di una rotatoria;
- Creazione di nuovi parcheggi.
Un sentito ringraziamento alla Giunta Regionale di centrodestra e, in particolar modo, al Consigliere Regionale Fernando Picerno per l’impegno e l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale continuerà a operare con determinazione nell’interesse del territorio e per il futuro di Balvano”.