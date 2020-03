Potenza, incidente in provincia: feriti trasportati al San Carlo! Le foto

Poco fa si è verificato un brutto incidente stradale in provincia di Potenza.

Il bilancio dell’impatto, che è avvenuto tra due auto, è di tre feriti.

Dalle prime informazioni risulta che due feriti sono stati portati in ambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza mentre il terzo è stato ricoverato nella locale struttura ospedaliera di Melfi (l’incidente è avvenuto in via Capanne).

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia, Ambulanza, Carabinieri.

La strada è completamente bloccata.

Seguiranno aggiornamenti.