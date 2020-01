Non una giornata sportiva come le altre.

A seguito dei tragici fatti consumatisi lo scorso 19 gennaio, i Tifosi della Curva Ovest hanno deciso di non seguire la gara del nostro Potenza prevista per oggi, mercoledì 22 Gennaio, allo Stadio “Alberto Pinto” di Caserta.

In segno di lutto per la morte del tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, fanno sapere:

“La CURVA OVEST non sarà presente alla trasferta di Caserta in segno di lutto per la morte di Fabio”.