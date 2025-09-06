Potenza, la giovane schiacciatrice Giulia confermata nella rosa delle ragazze Pm Gruppo Macchia. In bocca al lupo

La Pm Gruppo Macchia Potenza continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C femminile che vedrà la formazione rossoblù ai nastri di partenza del raggruppamento campano.

In attesa di ritrovarsi in palestra per il raduno e il primo allenamento, fissati per martedì 9 settembre, arriva la conferma di un altro tassello del sodalizio rossoblù: c’è infatti il rinnovo con la giovane schiacciatrice Giulia Todaro, già da diversi anni nell’organico della Pm Volley e con esperienze in Serie C, sempre con le rossoblù, nel girone pugliese:

“Sono particolarmente curiosa ed entusiasta di affrontare il campionato di Serie C in Campania – ha dichiarato Giulia Todaro – ; tuttavia, allenandoci con serietà, impegno e disciplina sono certa che riusciremo a toglierci qualche piccola soddisfazione“.

Anche Todaro è stata tra le protagoniste della stagione da record delle rossoblù ed è ora pronta ad affrontare un nuovo percorso sportivo:

“Il gruppo coeso e la guida autorevole del nostro coach – continua Todaro – saranno i pilastri del nostro percorso sportivo e di crescita personale”.

Intanto la Pm Volley Potenza prepara anche la stagione del settore giovanile.

Lunedì alle 19:00 alla Palestra La Vista di Potenza al via i corsi per bambine e ragazze dai 5 ai 18 anni con un open day aperto a tutti ma a rendere speciale l’inizio della nuova stagione è la presenza ad un torneo prestigioso.

La formazione under 16 della Pm Volley Potenza prenderà parte alla 2^ edizione del torneo Pink Gen che nell’edizione 2025 sarà parte del progetto Sportability 2.0 promosso dalla Provincia di Salerno, finanziato dall’Unione Province d’Italia (UPI) e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con la società US Poseidon 1958 e il supporto di Volley Agropoli.

A rendere ancora più speciale l’avvicinamento alla manifestazione, sarà la presenza di una madrina d’eccezione, una vera e propria leggenda della pallavolo femminile moderna, il libero della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e della Nazionale Italiana Monica De Gennaro.

Sabato 20 e domenica 21 settembre, nove formazioni Under 16 si affronteranno nel suggestivo comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli, in provincia di Salerno. Insieme alla Pm Volley Potenza, in rappresentanza della Basilicata, saranno presenti: per la Serie A le giovanili di Akademia Sant’Anna Messina, Bartoccini MC Restauri School Volley Perugia, Granda Volley Cuneo, Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Volley Modena, che si confronteranno non solo con una selezione di atlete campane e una squadra del comprensorio cilentano, e la Pallavolo Bologna in rappresentanza dell’Emilia-Romagna.