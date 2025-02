Potenza, l’Academy smarrisce la via del canestro nell’ultimo quarto

Sei punti segnati nell’ultimo quarto, undici liberi complessivamente falliti (9/20) e nessun canestro da tre punti realizzato nel secondo tempo condannano un’Academy al solito generosa ad alzare bandiera bianca al cospetto di Molfetta.

Pur senza Scarpone e Delmas, i biancorossi dimostrano la loro solidità anche in una partita a punteggio basso, prova ne è che al PalaPergola matura la sesta vittoria stagionale in trasferta per Francesco Infante e compagni.

Per la seconda domenica in fila Potenza si ferma a 54 punti segnati, senza trovare più il canestro dal campo negli ultimi sei minuti e mezzo di partita, troppo poco per provare a spuntare una vittoria che sarebbe valsa tanto per la classifica ed il morale.

Eppure, a testimonianza di un atteggiamento ritrovato e positivo, partono ancora bene i padroni di casa, che scappano prima sul 12-4 e poi preservano ancora un paio di possessi di vantaggio con la tripla di un Labovic in campo appena 11’ causa falli: 20 a 34 il totale dei tiri liberi tirati in favore degli ospiti, altro dato somiglia molto a quello di sette giorni fa.

Il positivo impatto di Sasso e cinque punti in fila di Infante ribaltano completamente la situazione a metà secondo periodo (23-29), ma sulla sirena Perez trova una tripla baciata dalla tabella che inchioda la partita in pieno equilibrio alla pausa lunga.

Gesmundo schiera praticamente per trentacinque minuti la zona e prova a riempire l’area, nonostante la fatica nel tiro dall’arco l’Academy riesce anche da acquisire quattro punti di vantaggio (47-43) traendo forza ed energia dalla difesa, ma i tiri liberi iniziano a pesare sul già troppo asfittico tabellino rossoblù.

Acuna trova una bella soluzione in entrata per il +5 (51-46 a -6.24’’), ma è l’ultimo canestro dal campo per la squadra di coach Putignao, che subisce di contro un parziale di 0-11, interrotto solo dai liberi di Pace (53-57).

La tripla di Buldo, a testimonianza anche della scarsa sorte di stasera, gira sul ferro e toglie l’ultimo brivido agli spettatori, con la Clean Up che può consolidare il suo quarto posto in classifica vincendo la sfida 60-54.

Academy Basket Potenza – Pallacanestro Molfetta 54-60 (18-17; 33-34; 48-45)

Academy Basket: Pace 6, Perez 13, Labovic 7, Joksimovic, Tolino 8, Acuna 11, Buldo 5, Casulli ne, Laquintana 3, Montiks 1, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Pallacanestro Molfetta: Suraci 6, Scarpone ne, Costa 1, Delmas ne, Chiriatti 6, Sasso 11, Di Donna 4, Patimo ne, Mongelli 1, Infante 22, Sciangalepore, Mezzina 9. All. Gesmundo, Ass. Camporeale e Amato

Arbitri: Ricciardi e Loglisci