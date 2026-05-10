Basilicata: continuano le ricerche di Nicola con droni e cani molecolari. Queste le ultime notizie

A Scanzano Jonico apprensione per la scomparsa di Nicola Scarascia, 50 anni, di cui si sono perse le tracce da Venerdì sera.

A lanciare l’allarme è stata Michelle Scarascia, che ha pubblicato un appello su Facebook corredato da una foto e da un messaggio diretto rivolto alla comunità:

“Urgente!

È scomparso da ieri sera alle 20:00 davanti alla farmacia Gentile Fraschetti a Scanzano Jonico.

Se lo avete visto o se lo vedete contattate questo numero: 3480159575”.

Secondo quanto riferito dai familiari, Nicola al momento della scomparsa indossava una felpa celeste, un jeans e uno smanicato nero.

Nel frattempo sono stati impegnati nelle ricerche del 52enne anche un elicottero, droni e dei cani molecolari.

Si apprende, inoltre, da rainews che nella cittadina ionica ora è arrivata anche la moglie dalla Germania.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, avvisano la cittadinanza che:

“è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca del nostro concittadino Nicola Scarascia, di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio.

L’Amministrazione chiede anche la collaborazione di tutta la cittadinanza affinché le ricerche di Nicola abbiano un risvolto positivo: chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie può contattare le forze dell’ordine.

Vi ringraziamo per la collaborazione e ringraziamo soprattutto le forze dell’ordine per quanto stanno facendo”.

Aiutiamo la sua famiglia a ritrovarlo!