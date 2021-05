Potenza: le imprenditrici della Coldiretti Basilicata sempre più vicine ai bisognosi! L’iniziativa

Anche la Basilicata ha aderito con successi a “Solo dal cuore”, l’iniziativa benefica promossa dalle imprenditrici agricole di Coldiretti a favore dei giovani volontari del Cuamm Medici per l’Africa che operano nel continente africano al fine di sviluppare una cultura sanitaria e preventiva anche formando il personale sul posto.

In occasione della Festa della Mamma, nel mercato coperto di Campagna Amica a Potenza sono stati venduti in poco tempo i cuscini a forma di cuore realizzati dalle agrisarte di Sant’Erasmo isola della laguna nord – su idea di Katia Zuanon di Prayers Collection – che cuciono insieme due tessuti, uno Made in Italy l’altro Wax africano la cui imbottitura è in fibra naturale di mais e ortica.

Presente a Potenza per l’occasione, oltre al coordinamento di Donne Impresa Basilicata di Coldiretti, un medico volontario del Cuoma, e la testimonial regionale, Ivana Pipponzi, consigliera di parità della Basilicata.

Spiegato i promotori dell’iniziativa:

“In un momento in cui siamo obbligati alla distanza anche Coldiretti Basilicata ha voluto contribuire alla creazione di un ponte per stare più vicino alla gente di buona volontà e ai bisognosi“.

