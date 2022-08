Potenza, Medaglia d’Oro per il campione di nuoto Domenico Acerenza: “esempio per i nostri ragazzi”. Le parole del Sindaco Guarente

“La medaglia d’oro ai campionati europei di nuoto segna un nuovo, prestigiosissimo tassello, in quello straordinario mosaico di successi che è la carriera di nuotatore di Domenico Acerenza”, queste le parole che il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha pronunciato all’indirizzo dell’atleta lucano, appena laureatosi campione continentale nella 10 chilometri di nuoto in acque libere:

“Viviamo un momento particolarmente difficile della nostra storia e, ai ragazzi, è ancora più importante proporre modelli positivi, che possano ispirarli nel condurre una vita fatta di comportamenti salutari e di sani principi.

Lo sport è perfetta sintesi di tutto questo ed esempi come Domenico Acerenza, oltre a inorgoglirci come lucani, rappresentano uno stimolo a fare sempre di più e meglio quello in cui crediamo, con la garanzia che l’impegno, la disciplina e la costanza possano essere ampiamente ripagati dai risultati che si andranno a ottenere, nello sport e, più in generale, nella vita.

Nel ringraziare Domenico e quanti lo hanno aiutato nella sua meravigliosa impresa, rivolgo a tutti i nostri concittadini più giovani l’augurio di realizzare i propri sogni, diventando protagonisti del loro futuro e, quindi, quello della nostra città e della nostra regione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)