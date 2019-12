Potenza, mega palco per il Capodanno Rai! Ecco l’ordinanza da rispettare

Limitazioni al traffico in alcune vie del centro storico, dal 13 al 15 dicembre 2019, per consentire il montaggio del palco per lo spettacolo “L’anno che verrà” in piazza Mario Pagano.

Questa l’Ordinanza:

“IL DIRIGENTE

Vista l’e-mail della Polizia Locale U.O. Viabilità e Sicurezza Urbana del 12/12/2019 con la quale si chiede una Ordinanza urgente, così come concordato con l’assessore competente, di divieto di transito e di sosta dalle ore 14:00 del giorno 13/12/2019 fino a cessate esigenze del giorno 15/12/2019, per consentire l’allestimento del palco per il capodanno RAI in Piazza Mario Pagano, ad eccezione dei mezzi impegnati nelle suddette operazioni, nel tratto di strada antistante l’ingresso del Palazzo della Prefettura ed in via Plebiscito tratto adiacente la chiesa di San Francesco;

Considerato altresì che in piazza Matteotti sono in allestimento le casette per il Natale e che il traffico non può essere smistato in tale tratto di strada, per cui si rende indispensabile deviare il traffico proveniente da discesa San Gerardo in via Vescovado in senso contrario di marcia fino ad intersezione con via Scafarelli;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Visti gli artt. 5 (comma 3), 6, 7, 116, 158 e 159 del D.L vo n'” 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n” 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

ISTITUISCE

dalle ore 14;00 del giorno 13/12/2019 fino a cessate esigenze del giorno 15/12/2019;

il divieto di transito e il divieto di sosta ad eccezione del personale RAI qualificato

1) -in via Alianelli;

nel tratto di strada antistante l’ingresso del Palazzo della Prefettura

in via Plebiscito tratto adiacente la chiesa di San Francesco;

2) -il traffico proveniente da discesa San Gerardo in via Vescovado dovrà procedere in senso contrario di marcia fino ad intersezione con via Scafarelli con obbligo di STOP e obbligo di proseguire a destra su via Scafarelli ,

-il traffico proveniente da via Acerenza all’intersezione con via Scafarelli dovrà svoltare a sinistra e proseguire su via Scafarelli;

La presente Ordinanza può essere revocata, per sopravvenute esigenze, in qualsiasi momento e viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione e del controllo: