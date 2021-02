Potenza si tinge di rosso: uomini manifestano per proteggere le donne vittime di femminicidio! I dettagli

Una cosa inconsueta sta accadendo.

A Potenza si stanno organizzando un gruppo di uomini di grande sensibilità per dire basta alle violenze sulle donne.

Ecco il volantino e a quando la prima manifestazione:

“Abbiamo pensato: FEMMINICIDIO, A POTENZA LA PRIMA PROTESTA MASCHILE.

Le violenze di cui le donne troppo frequentemente sono vittima, fino al caso estremo del femminicidio rappresentano l’aspetto più drammatico e preoccupante della sopraffazione e della discriminazione di genere.

Sono la conseguenza di pregiudizi e dell’incapacità da parte di alcuni uomini di adeguarsi all’evoluzione dei costumi e della morale e di considerare le donne come soggetti pienamente autonomi e liberi di scegliere come vivere.

Il ventaglio di luoghi, ambiti, modalità in cui si dipanano le disparità e le sopraffazioni è molto ampio e non è ovviamente esente l’ambiente familiare, che per ancora troppe donne invece di essere un luogo sicuro, diventa la sede di esercizio di piccole e grandi violenze, non solo fisiche ma più spesso psicologiche o economiche.

Dopo essere stato un reato sommerso, nascosto all’interno delle mura domestiche, sottovalutato e sottostimato, da alcuni anni di violenza di genere si parla, e sulla violenza di genere si interviene attraverso iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, come quella promossa da alcuni uomini del potentino che Sabato alle 11:00 circa manifesteranno in Piazza Matteotti (obbligatoria t-shirt/indumento di colore ROSSO)”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)