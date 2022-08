Potenza: nel centro storico campetti da basket, parete da arrampicata, percorso fitness, sport aereo! Ecco le proposte

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Potenza in Azione.

Riferiscono il segretario cittadino Antonio Tolve, il referente per lo sport, Alfonso Trapanese, lo staff della Segreteria di Potenza in Azione:

“Il centro storico di Potenza sta vivendo da diverso tempo un dilagante aumento di inciviltà in quanto considerato alla stregua di un parco divertimenti senza restrizioni di sorta.

Secondo noi di Azione il motivo è la mancanza di stimoli ed attività attrattive capaci di incanalare le energie, soprattutto dei più giovani, in modo costruttivo.

Essendo Potenza Capitale Europea dello Sport per il secondo anno consecutivo, la proposta che avanziamo è quella di installare in punti strategici del Centro Storico delle aree attrezzate, temporanee e non, adibite all’attività sportiva outdoor.

Di seguito i punti in cui si articola la nostra proposta:

Installazione di campetti da basket temporanei in piazza Prefettura (similmente alla pista di pattinaggio invernale) o a struttura fissa al di sopra del parcheggio nei pressi di Torre Guevara; Installazione di una parete da arrampicata nel Largo Tommaso Pedio (zona porta di San Giovanni); Creazione di un percorso fitness all’aperto articolato nel Parco di Montereale; Installazione di strutture per gli sport aerei quali, trapezi e tessuti; Sessioni di outdoor training per tutta la lunghezza di Via Pretoria, alla scoperta dei punti turistici.

Invitiamo l’attuale Amministrazione a prendere atto del problema con l’auspicio che la nostra proposta venga tenuta in debita considerazione, al fine di rilanciare il centro storico e salvarlo dall’incuria e dal degrado causati dalla negligenza di cui è vittima ormai da diverso tempo”.

