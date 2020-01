Potenza: “Nessuna barriera tra i sogni e le potenzialità di ogni bambina”! Ecco il progetto per le scuole

Sorteggiate le scuole che parteciperanno al progetto ‘Abbattiamo il Dream gap – puoi diventare tutto ciò che desideri’ di Mattel.

Si tratta delle classi:

V B della primaria e terza A della secondaria di primo grado dell’I.C. ‘L. La Vista’;

terza C della secondaria di primo grado dell’I.C. ‘Busciolano’;

terza D della secondaria di primo grado dell’I.C. ‘Don Milani’.

L’assessore alle Pari opportunità, Marika Padula, ha spiegato:

“Si tratta di un progetto pilota, il primo in Italia, che ho inteso promuovere insieme con Arlab – Basilicata ritenendolo di grande importanza per la nostra comunità.

Il messaggio che il progetto intende diffondere, anche attraverso il suo personaggio più noto, la Barbie, è quello che ogni bambina possa realizzare ciò che desidera della sua vita.

Il coinvolgimento degli istituti scolastici potentini è stato voluto proprio per consentire, già alle nostre giovanissime concittadine, di partecipare a un percorso che possa illustrare, attraverso strumenti appositamente studiati per loro, il ventaglio di possibilità che ciascuna ragazzina avrà nel prosieguo della formazione e, successivamente, in ambito occupazionale.

L’obiettivo è che nessuna barriera culturale, meglio, nessun ‘dream gap’ debba frapporsi tra i sogni e le potenzialità di ogni bambina e chi quella stessa bambina deciderà di essere da adulta.

Dobbiamo fare in modo che, già a cominciare dalle più giovani, si diffonda una nuova visione di quelle che sono discipline fino a oggi considerate quasi esclusivamente appannaggio degli uomini, per esempio quelle scientifiche, restituendo a tutti, la possibilità di scegliere liberamente in base a quelle che sono le proprie legittime aspirazioni”.

Il progetto prenderà il via nel mese di Febbraio con attività laboratoriali, giochi e momenti di confronto, e siamo certi che offrirà alle ragazzine che ne fruiranno, una preziosa opportunità di crescita e una divertente occasione per conoscersi e conoscere meglio un mondo nel quale le donne potranno e sapranno sempre più essere protagoniste”.