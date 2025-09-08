ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

8 Settembre 2025

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 08/09/2025 alle 14:00 del 08/09/2025 a:

  • San Luca Branca.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.