Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 08/09/2025 alle 14:00 del 08/09/2025 a:
- San Luca Branca.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.
Questa sera, dalle ore 20:00, il Palazzo di Città si tingerà di blu, unendosi alle numerose piazze italiane e internazionali che sostengono chi affronta ogni…
L’IIS “L. da Vinci-Nitti” di Potenza ha celebrato un anno di intensa attività internazionale con l’evento finale di disseminazione del progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226787, in programma…
Nei giorni scorso la Polizia di Stato ha arrestato un potentino di 48 anni per detenzione di una pistola con matricola abrasa e spaccio di…
Sono in corso i lavori del primo stralcio della Zona Economica Speciale di Tito, nell’area di contrada Valle del Forno. Dopo le ultime operazioni inerenti…
Si è ufficialmente concluso ieri mattina, alle ore 11:00, il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” – Maratea 2025, promosso dal Dipartimento Nazionale della…
Oggi si celebra la nascita della Madre del Signore. La Natività della Beata Vergine Maria è una festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di Giacomo,…
La Storia di Potenza non dimentica i terribili giorni dell’8 e del 9 Settembre 1943, nei quali alcuni bombardamenti aerei (non completamente richiesti da esigenze…
“Frecciarossa: basta promesse, servono fatti e chiarezza”. Così scrive in un comunicato stampa il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani. Sottolinea il Comitato: “Il dibattito sul…
La vertenza in atto della Smart Paper Spa, azienda con varie sedi in Basilicata tra Tito e Sant’Angelo Le Fratte con stabilimenti anche in altre…
I Sindaci Lucani hanno preso parte oggi in Piazza San Giovanni XXIII ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, Patrona della Basilicata. Anche…
Con l’avvio della prossima settimana l’anticiclone sulla Basilicata continuerà a garantire condizioni di tempo stabile ed un ampio soleggiamento intervallato, a tratti, dal transito di…
“Vorrei che da Viggiano salga una grande invocazione di pace! Fermatevi! Dobbiamo credere nella giustizia e non nelle armi, nel dialogo e non nella forza…