Domenica triste per la comunità di Pignola e non solo.

Come fa sapere rainews, è purtroppo deceduto all’ospedale di Potenza dove era ricoverato, Ferdinando Roma, l’operaio 35 enne di Pignola rimasto gravemente ferito lunedì scorso in seguito a un incidente verificatosi in un’azienda di Tito Scalo per la quale lavorava.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul quale la Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.