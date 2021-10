Potenza, nonna Vincenza della provincia ha compiuto 100 anni! Tantissimi auguri

Nuova centenaria nella provincia di Potenza.

Si tratta di nonna Vincenza di Armento.

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e tutta la comunità:

“formulano i migliori auguri a Nonna Vincenza per questi bellissimi 100 anni.

È per me un’emozione bellissima ed un onore immenso festeggiare, in soli due anni e mezzo da Sindaco, il terzo centenario di Armento.

A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza abbiamo espresso i nostri più sinceri auguri in una targhettina ricordo.

Auguroni Nonna Vincenzina”.

Ancora un meraviglioso traguardo che arricchisce ancor di più la nostra Terra.

A nonna Anna Maria i nostri migliori auguri.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)