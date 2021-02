Potenza, nuova fermata in questa zona per i pendolari della provincia! I dettagli

Il consigliere comunale di ‘Forza Italia’ Fabio Dapoto in una nota dichiara:

“La richiesta di utilizzare l’area in via Cavour dopo l’intersezione con via Santa Caterina (direzione Santa Maria), come fermata dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, presentata da me all’Ufficio Viabilità e trasporti della Provincia di Potenza, è stata autorizzata.

Oggi la tanto attesa area di fermata dei servizi di trasporto pubblico extraurbano è stata finalmente designata nella già preesistente area in via Cavour.

Area che, per caratteristiche dimensionali e funzionali, è da preferire a quella attuale.

Infatti, l’area indicata per la nuova fermata è dotata di ampio marciapiede, pensiline e panchine ed è anche facilmente accessibile ad utenti con carrozzina, poiché non sono presenti barriere architettoniche.

Nei mesi precedenti la VI Commissione consiliare del Comune di Potenza, Mobilità-Ambiente e Qualità della Vita-Riqualificazione Urbana-Pubblicità –Politiche Energetiche, di cui sono membro, aveva fatto presente i disagi che quotidianamente i pendolari della provincia di Potenza si trovavano a vivere proprio in questa zona della città, rilevando non adeguata la fermata riservata agli autobus extraurbani”.

