Potenza: “Opportunità reali per fermare lo spopolamento dei comuni e la fuga dei giovani”. Il progetto in provincia

Si è tenuto oggi un sopralluogo nell’area Pip-artigianale-industriale di contrada “Le Ischie” di Francavilla in Sinni da parte del Presidente Vito Bardi, accompagnato dall’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, per fare il punto sullo stato dell’area Pip.

L’iter del progetto risale al 2016 quando l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cupparo, utilizzando una norma della Finanziaria dell’epoca, acquistò a titolo non oneroso i terreni.

Complessivamente sono 30mila metri quadrati che già infrastrutturati e dotati di servizi essenziali consentiranno la localizzazione di 29 nuove piccole e medie attività produttive.

La fase progettuale si è chiusa a marzo 2019, attraverso l’acquisizione di tutti i pareri necessari, tra cui quello paesaggistico.

L’assessore Cupparo insieme al Presidente Bardi ha incontrato titolari di imprese di Francavilla e ha evidenziato:

“Dopo anni di impegno amministrativo che mi hanno coinvolto direttamente da sindaco, purtroppo non c’è stata tutta la celerità necessaria a concretizzare il progetto.

Le caratteristiche dell’area Pip che costeggia la Sinnica e adesso, superando il tempo perduto, si candida a diventare un rifermento per imprenditori dell’area e della regione”.

L’assessore inoltre ha riferito che tra i 24 Avvisi Pubblici, quali nuovi strumenti di incentivazione alle imprese, a cui stanno lavorando gli Uffici del Dipartimento, uno riguarda interventi di adeguamento delle aree produttive degli Enti Locali, con uno stanziamento di 37,7 milioni di euro.

Cupparo ha continuato:

“Con questo A.P. intendiamo venire incontro alle note difficoltà finanziarie dei Comuni che dispongono di aree Pip ma non sono nelle condizioni di procedere o completare interventi di infrastrutturazione.

Come per Francavilla, l’obiettivo della Giunta è di accrescere le potenzialità di sviluppo della pmi e dell’artigianato sui territori, quali opportunità reali per fermare lo spopolamento dei comuni e la fuga dei giovani con posti di lavoro stabile e qualificato”.