Potenza: “pace fiscale per dare respiro ai cittadini in difficoltà”. I dettagli

“Permettere ai cittadini che hanno pendenze con il fisco, ma che allo stesso tempo versano in difficoltà economiche, di rimettersi in regola sarebbe un atto di giustizia, oltre che un contributo in termini di incassi per lo Stato”.

Così in una nota il consigliere regionale della Lega Pasquale Cariello. che aggiunge:

“Bene, a tal proposito, la proposta avanzata da Matteo Salvini circa una Rottamazione quater.

Lo straordinario momento che stiamo vivendo con il l’aumento dei costi dell’energia e il rincaro dei beni di consumo impone al Governo di tracciare una linea che vada incontro ai cittadini onesti che sono in difficoltà.

Auspico che questa tematica non diventi terreno di scontro ideologico”.

