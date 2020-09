Potenza: “parchi giochi malmessi e distrutti. Un disastro assoluto. Inizieremo un piano di messa in sicurezza”

Cambiamenti in programma per Potenza e soprattutto per i nostri bambini.

Come ha fatto sapere l’assessore al turismo, ambiente ed energia del Comune di Potenza, Alessandro Galella:

“Oggi ho fatto un sopralluogo dei parchi giochi per i bambini della città, il 90% sono malmessi, malfatti o distrutti.

Molti sono stati realizzati non a norma, le fontane non funzionano, le panchine marce, i pali della luce non funzionanti, inoltre per legge dovevano avere un codice identificativo e una manutenzione semestrale, questo per garantire la sicurezza dei bambini.

Un disastro assoluto.

Adesso inizieremo un piano di manutenzione e messa in sicurezza, ma un capoluogo deve avere un piano dei controlli e delle manutenzioni costante e non ogni 15 anni.

Purtroppo ci hanno lasciato veramente un’eternità completamente disastrata”.

