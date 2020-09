Potenza, violenza in pieno centro storico: “Urla disumane, sembrava si volessero uccidere”! Ecco cosa è accaduto

Rissa per le strade di Potenza.

Di seguito la testimonianza che Mariangela, una giovane cittadina, ha inviato alla nostra redazione:

“Sono una studentessa fuori sede e sono tornata a Potenza qualche giorno fa.

La mattina del 9 settembre, alle ore 4:30, vengo svegliata da urla disumane: c’erano 2 o 3 ragazzi che si picchiavano con una violenza assurda ed altri che cercavano di separarli.

Ho addirittura chiamato il 112 perché sembrava che si volessero uccidere.

Spero di poter essere utile per divulgare questa notizia di ennesima violenza in pieno centro storico, in via Due Torri, soprattutto con gli ultimi avvenimenti accaduti in Italia”.

