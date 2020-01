Potenza: per questo Comune della provincia fondi dal Ministero! I dettagli

“Castelluccio Inferiore si distingue nel panorama dei 131 Comuni lucani per la virtuosa gestione del bilancio”.

Come si legge sulla pagina social del Comune, nella sezione news:

“Il riordino dell’attività finanziaria che ha visto impegnata negli ultimi tre anni la compagine amministrativa guidata dal Sindaco Campanella, continua a portare importanti frutti.

Il Risultato finanziario di Amministrazione e Entrate finali, è rientrato nei parametri stabiliti su scala nazionale.

Per tali motivi e con Decreto del Dipartimento degli Affari Interni del 30.12.2019, il Comune di Castelluccio Inferiore si aggiudica l’ingente finanziamento, pari a 840 mila euro, per la messa in sicurezza del territorio.

L’Amministrazione Comunale aveva candidato al finanziamento il progetto di messa in sicurezza dei versanti, lo scorso mese di Settembre, inserendolo nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Dal prossimo 28 Febbraio Castelluccio Inferiore riceverà il 20% come acconto del finanziamento, entro il prossimo mese di Luglio verrà poi erogato il restante 60% dello stesso.

Il finanziamento, erogato dal Ministero, ha riguardato solo una decina di Comuni della Basilicata”.