Potenza: Piazza Mario Pagano si è trasformata nel cuore pulsante della birra, dell’inclusione e della socialità. I dettagli

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la sesta edizione del Festival Europeo della Birra, che ha animato il centro storico di Potenza per sei giorni all’insegna del gusto, dell’incontro e dell’accessibilità.

Un evento che ha saputo coniugare la passione per la birra artigianale con un forte impegno sociale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana.

Il festival, coordinato dal presidente Rosario Cataldo, ha offerto un’ampia selezione di birre artigianali provenienti dalla Basilicata, da diverse regioni italiane e da Paesi europei, con l’obiettivo di soddisfare i palati più curiosi e variegati.

Centinaia di birre spillate, dalle luppolate alle fermentazioni spontanee, dai gusti più classici alle sperimentazioni audaci.

Grande attenzione è stata dedicata alla socialità e all’accessibilità.

Il percorso del festival, arricchito da 12 stand di street food, è stato allestito in collaborazione con Flavio Olita, giovane in carrozzina e promotore del progetto Zero Barriere – Potenza per Tutti.

Grazie a questa sinergia, tutti i visitatori hanno potuto muoversi liberamente tra gli spazi del festival, partecipando anche al Subbuteo all’aperto, un’attività ludico-sportiva pensata per essere davvero inclusiva.

Tra le iniziative più apprezzate, le “degustazioni al buio” promosse da Marco Rafaniello, giovane non vedente, hanno coinvolto decine di partecipanti in un’esperienza immersiva e riflessiva.

Un modo per riscoprire il gusto privandosi della vista, valorizzando gli altri sensi e promuovendo una cultura dell’empatia.

Il festival, nella parte degli spettacoli a cura del direttore artistico Rocco Spagnoletta, ha visto la fruizione in lingua italiana dei segni (LIS) del concerto dei Musicamanovella & Friends di giovedì 28 agosto, primo nella storia della Basilicata, con l’interprete Giuliana Viggiano.

Inoltre, ha lasciato un segno tangibile nella città: grazie a una raccolta fondi promossa dall’organizzazione e sostenuta da cittadini e partner, è stato acquistato e donato un defibrillatore ora installato su una parete laterale del Teatro Stabile.

Un gesto concreto di cura e responsabilità verso la comunità.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti, tra gli altri, il Vice Prefetto Aggiunto di Potenza, Marco Madeo, e l’Assessore alla Cultura e Patrimonio, Roberto Falotico, che hanno sottolineato il valore aggregativo del festival, la qualità della programmazione e l’impegno profondo in tema di inclusione.

Bilancio positivo e importante per programmare il futuro del Festival Europeo della Birra.

A conferma di un evento nato per celebrare il gusto e divenuto spazio di incontro, riflessione e crescita collettiva.