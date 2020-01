Potenza, problema eolico selvaggio: ecco l’appello di questo Comitato alle Istituzioni

Il Comitato Cittadino Piani del Mattino e zone limitrofe da anni invoca l’intervento delle istituzioni sul problema del cosiddetto eolico selvaggio che ha stravolto e devastato le vite dei cittadini della propria contrada a fronte di una irrilevante produzione energetica cosiddetta sostenibile solo grazie ai finanziamenti pubblici.

Come fa sapere in una nota:

“I Cittadini di Piani del Mattino e zone limitrofe da ormai molti anni fiduciosamente:

attendono che la regolamentazione (Piano Paesaggistico) dell’inserimento delle pale eoliche nel paesaggio, tramandato da millenni dai nostri padri e deturpato in pochi attimi, arrivi subito e non quando non ci sarà più niente da regolamentare;

attendono dalle autorità competenti risposte in ordine all’accertamento della regolarità urbanistica e di tutela del territorio, di impatto ambientale ed edilizia delle concessioni edilizie (PAS) per la realizzazione di pale eoliche;

attendono che vengano fatti rispettare definitivamente i divieti di transito ai mezzi pesanti da parte delle autorità competenti, al fine di scongiurare pericoli di incidenti anche gravi;

attendono i rilievi acustici da parte delle autorità competenti che, in un vergognoso gioco di scaricabarile, continuano a negare ai cittadini il diritto alla salute, obbligandoli a vivere costantemente sottoposti a terribili rumori;

attendono risposte in ordine alle denunce presentate sui moltissimi aspetti che il Comitato ha ritenuto di dover sottoporre alle autorità competenti;

attendono, attendono, attendono …

Il Comitato rivolge, con la fiducia di poter continuare a credere in uno Stato civile, il proprio appello alle Istituzioni (Regione Basilicata, Comune di Potenza, Magistratura, Forze dell’ordine, Enti competenti) affinché una volta per tutte si attivino per fornire soluzioni concrete non più rinviabili a garanzia del rispetto della dignità umana e della salute che vengono, evidentemente, molto prima della tutela di una irrisoria produzione di energia”.