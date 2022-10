Potenza: prolungato l’orario di apertura di queste scale mobili. L’avviso

Miccolis S.p.A., azienda di trasporto pubblico locale di Potenza, avvisa gli utenti che:

“nell’ambito degli eventi e dei servizi per la mobilità e l’accoglienza, in occasione dell’evento ‘CHOCO ITALIA — FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE’ straordinariamente nei giorni 6 e 7 ottobre nonché nei giorni 8 e 9 ottobre già con orario ordinario, l’impianto di scale mobili Via dell’UNICEF (PONTE ATTREZZATO) — VIA MAZZINI chiuderà alle ore 01.00“.

I dettagli.

