Potenza: questa palestra sarà un punto vaccinale definitivo! Ecco l’annuncio di Bardi

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, comunica:

“Oggi alla Palestra Rocco Mazzola di Potenza con Mario Guarente ho annunciato che la struttura resterà aperta anche nei prossimi giorni e da lunedì sarà un punto vaccinale definitivo, inserito in piattaforma Poste: la Basilicata – al 6° posto in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione – va avanti.

Ps: consiglio vivamente di stampare tutti i documenti necessari prima di recarsi al punto vaccinale, così da velocizzare le procedure”.

