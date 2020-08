Potenza: questa piazza diventa un grande cinema all’aperto per grandi e piccini. Ecco il programma

Torna anche quest’anno, ma con importanti novità, la Festa di Santa Cecilia: musica e sport a Potenza, rione Poggio Tre Galli.

Le novità non possono che essere dovute all’emergenza sanitaria in atto che hanno portato i parroci, don Gerardo e don Rocco, insieme ai collaboratori e organizzatori a promuovere la festa giunta ormai alla sua trentasettesima edizione.

I parroci hanno dichiarato:

“Era importante che anche quest’anno si realizzasse la nostra festa, nonostante tutto, a costo di stravolgere l’architettura della festa che siamo stati abituati a vivere negli ultimi anni, per poter offrire spazi di fraternità, riflessione, preghiera e spensieratezza in questo periodo che ha segnato profondamente le vite di ciascuno.

La festa di Santa Cecilia può offrire, anche in questo tempo, un’importante occasione di aggregazione anche se con le dovute distanze e attenzioni”.

Come fanno sapere gli organizzatori e l’omonima Parrocchia del capoluogo:

“La Festa di Festa di Santa Cecilia: musica e sport avrà luogo nei primi giorni del mese prossimo, dal 3 al 6 Settembre.

La prima grande novità che segna questa edizione è l’assenza dei tornei sportivi.

Non essendo nelle condizioni di mettere in piedi manifestazioni in cui le distanze di sicurezza non potrebbero essere rispettate, si è dovuto rinunciare anche alle grandi manifestazioni ludiche e musicali.

Nonostante tali rinunce il programma risulta essere denso e ricco di varie proposte, orientate per lo più sulla realizzazione, nel rispetto delle norme anti-covid, di cineforum all’aperto per grandi e piccoli.

La piazza diventerà un grande cinema all’aperto, con posti distanziati e limitati”.

Nel dettaglio, il programma è così articolato:

Si inizierà Giovedì 3, con il tema La musica nel cinema.

Alle ore 17:30 sarà proiettato il film “SING”, a seguire verranno realizzati dei laboratori tematici per bambini;

alle ore 21:00 sarà la volta dei più grandi, con la proiezione del film “IL SOLISTA”.

Il tema di venerdì 4 sarà Lo sport nel cinema.

Il pomeriggio inizierà alle 17:30 con un momento di riflessione dal titolo VERSO L’ALTO. Storie di chi ha deciso di vivere e non vivacchiare.

Sarà un momento di prezioso arricchimento umano e culturale, grazie ad alcune testimonianze di atleti paralimpici e alla presentazione del beato Pier Giorgio Frassati, un giovane amante della montagna, che ha deciso di vivere e non vivacchiare. Al termine dell’incontro a Frassati verrà intitolata una sala dei locali parrocchiali

alle ore 21:00 sarà proiettato il film “COACH CARTER”.

Sabato 5 si riprende alle ore 17:30 con i film. Verrà proiettato “RIBELLE”, a cui seguiranno nuovamente laboratori tematici per bambini.

Alle ore 21:00, serata all’insegna della musica con i CANTAUNTORI in concerto.

Infine, Domenica 6, alle ore 18:30 per la conclusione della festa, avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica nella piazza don Pinuccio Lattuchella.

A seguire, alle ore 21:00, torna la musica con l’ensemble NEAPOLIS MADRIGALIA, che eseguirà musica contemporanea da film di autori come Morricone, Rota, Piovani e molti altri.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)