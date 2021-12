Potenza, questa scuola celebra la giornata delle persone con disabilità: “valore per la crescita degli studenti”. I dettagli

Il Liceo Walter Gropius di Potenza è una scuola che vive quotidianamente la pratica dell’inclusività, sia nelle azioni didattiche che in tutte le altre iniziative sul territorio a cui prende parte.

Nonostante ciò, ritiene di dover celebrare la “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, promuovendo un video per sensibilizzare tutti sul tema utilizzando come strumento di diffusione la danza e individuando come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali.

In ogni singola classe, così come in tutte le attività che si svolgono quotidianamente, la diversità viene vissuta come “valore aggiunto” per la crescita di tutti gli studenti ed ecco, quindi, che, attraverso il linguaggio artistico del corpo, la danza può abbracciare e amplificare quelle tematiche su cui è necessario porre particolare attenzione. Il 3 dicembre va quindi inteso come il giorno in cui ogni diversità non è tollerata ma celebrata e la danza sa come manifestarla al meglio e l’auspicio è che tutti i giorni dell’anno possano essere il 3 dicembre. Gli interpreti sono le studentesse e gli studenti delle classi prima, seconda, terza e quinta del Liceo Coreutico, indirizzo Danza Contemporanea, su coreografia ideata dalla prof.ssa Luana D’Anzi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)