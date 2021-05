Potenza: questo piccolo borgo della provincia raccoglie ben oltre 150 unità di sangue e plasma! Complimenti

Si è tenuta Sabato 15 Maggio 2021 la giornata di donazione sangue per la Fidas San Chirico Nuovo (PZ).

Un piccolo borgo delle aree interne della Basilicata che continua ad essere solidale e generoso.

Il gruppo donatori sangue della Fidas San Chirico Nuovo (PZ), costituitosi meno di un anno e mezzo fa, ha già effettuato 7 giornate di raccolta sangue ed ha assicurato ai servizi trasfusionali della nostra Regione oltre 150 unità di sangue e plasma, un contributo significativo che dimostra ancora una volta come le piccole comunità sono capaci di esprimere altruismo verso i pazienti bisognosi di terapia trasfusionale.

Varie le attività messe in campo da Fidas San Chirico (PZ) per formare ed informare la comunità e i donatori sui corretti stili di vita e sulla sana alimentazione del donatore.

Dice il Presidente di Fidas San Chirico, Giuseppe Frontuto:

“Esprimo viva soddisfazione per questa esperienza che ha avvicinato la popolazione sanchirichese al tema della donazione di sangue e al problema di essere supporto per il servizio sanitario regionale”.

E la Vicepresidente, Angela Lancellotti, afferma:

“La buona risposta della comunità di San Chirico ripaga dell’impegno profuso per organizzare le raccolte associative.

Nei prossimi mesi organizzeremo in San Chirico una giornata del volontariato per promuovere la nostra associazione e tutte le forme di volontariato che assicurano capitale sociale alle piccole comunità”.

Anche l’Amministrazione Comunale è partecipe dell’iniziativa ed il Sindaco, Rossella Baldassarre, dice:

“In un periodo storico fatto di privazioni, frustrazioni, dolori e sconcerto, nel quale dilaga l’egoismo e l’egocentrismo, la donazione del sangue nella nostra comunità è diventata una certezza, un atto d’amore puro e disinteressato, quell’abbraccio, quella carezza che adesso ci viene ancora negata.

La donazione come funzione catartica per la propria vita e per quella degli altri.

Un bisogno che diventa una necessità continua anche per il donatore.

Ringrazio la Fidas e tutti coloro che hanno contribuito a rendere viva e generosa una comunità che lo è sempre stata ma che aveva solo bisogno di consapevolezza”.

Presenti durante la giornata di raccolta Isabella Cammarota, Vicepresidente Regionale Fidas, Brunella Riccardi, Coordinatrice della segreteria, e Antonio Bronzino, figura storica della Fidas.

