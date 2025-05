Potenza rende omaggio all’artista Riccardo Dalisi: i dettagli

La Città di Potenza ricorderà con l’appuntamento ‘Riccardo Dalisi figura d’anima del nostro tempo’, l’artista nato a Potenza il primo maggio 1931 e scomparso il 9 aprile del 2022 a Napoli.

Il designer e architetto dalla fama internazionale, le cui opere sono esposte nei più importanti musei europei e d’oltreoceano, sarà rievocato nel corso dell’appuntamento in programma nella Sala degli Specchi del teatro Stabile, sabato 24 maggio 2025 alle ore 11.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Telesca, del presidente del Consiglio comunale Pierluigi Smaldone e dell’assessore alla Cultura Roberto Falotico, previsti gli interventi dell’architetto Umberto Panarella, di Maria Rosaria Di Leo, dell’associazione lucani a Napoli ‘Giustino Fortunato’, di Michelangelo Dalisi e Fulvio Cutolo per l’Archivio ‘Riccardo Dalisi’.

Al termine della mattinata prevista l’apposizione di una targa sul palazzo nel quale abitò la famiglia Dalisi, in via Pretoria.

L’architetto, potentino di nascita, ha ricoperto la cattedra di Progettazione Architettonica della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e, nella stessa facoltà è stato direttore e docente della Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale.

Negli anni Settanta, assieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, è stato tra i fondatori della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva i gruppi e le persone che in Italia coprivano l’area più avanzata della cosiddetta ‘architettura radicale’.

Le opere nate in quegli anni fanno oggi parte delle collezioni permanenti del Centre Pompidou di Parigi, del Frac Centre di Orléans e del museo Madre di Napoli.

Da sempre impegnato nel sociale (resta fondamentale l’esperienza del lavoro di quartiere con i bambini del Rione Traiano, con gli anziani della Casa del Popolo di Ponticelli negli anni ’70 e, negli ultimi anni, l’impegno con i giovani del Rione Sanità di Napoli, del Centro territoriale Il Mammuth di Scampia e dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida), ha unito ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più all’espressione artistica come via regia della sua vita.

Nella sua ricerca espressiva, che spazia nel mitico, nell’arcaico, nel sacro, i materiali poveri (ferro, rame, ottone) sono impiegati con amorevole manualità artigiana.

Nel 1981 ha vinto il premio Compasso d’Oro per la ricerca sulla caffettiera napoletana.

Negli ultimi trent’anni anni si è dedicato intensamente alla creazione di un rapporto sempre più articolato e fecondo tra la ricerca universitaria, l’architettura, il design, la scultura, la pittura, l’arte e l’artigianato, mantenendo al centro la finalità di uno sviluppo umano attraverso il dialogo e il potenziale di creatività che ne sprigiona.

Nel 2009, dopo lunga ricerca preparatoria, ha presentato, in collaborazione con la Triennale di Milano e la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la prima edizione del Premio Compasso di Latta, iniziativa per una nuova ricerca nel campo del design nel segno del sostegno umano, della eco-compatibilità e della decrescita. Nel 2014 ha vinto il secondo Compasso d’Oro per il suo impegno nel sociale.

Mostre dedicate alla sua attività di architetto, di designer, di scultore e di pittore sono state allestite alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano, al Museo di Denver, al MoMA di New York, alla Biennale di Chicago, al Museo di Copenaghen, al Museo di Arte Contemporanea di Salonicco, al Museo di Düsseldorf, alla Fondazione Cartier di Parigi, alla Pasinger Fabrik di Monaco, al Tabakmuseum di Vienna, alla Zitadelle Spandau di Berlino, a Palazzo Reale di Napoli, a Palazzo Pitti a Firenze, alla Basilica Palladiana di Vicenza, alla Galleria di Lucio Amelio Napoli, al Castel dell’Ovo di Napoli, al Chiostro monumentale di Santa Chiara a Napoli, alla Reggia di Caserta (informazioni tratte dal sito https://www.riccardodalisi.it/).