Potenza, riaperta questa zona: ecco i giorni i cui sarà di nuovo chiusa

Dopo i lavori di messa in sicurezza su Via Acerenza, il traffico è ufficialmente riaperto.

Come fa sapere il Comune di Potenza:

“Si informa che la strada verrà nuovamente chiusa dal 5 al 7 maggio, solo nelle ore notturne, per il rifacimento del manto stradale.

La chiusura interesserà Via Acerenza, Via Vescovado fino alla deviazione per Via Scafarelli.

Per non stressare il traffico nei giorni di festa del ponte del primo maggio, la strada rimarrà temporaneamente aperta.

Grazie a tutti i cittadini per la pazienza dimostrata durante l’intervento”.