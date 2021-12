Potenza, rilascio Carta d’Identità elettronica: ridotti i tempi d’attesa con il nuovo servizio per i cittadini! I dettagli

Il Comune di Potenza fa sapere:

“Nell’Ufficio di piazza Europa è stata installata una terza postazione per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (CIE).

Ciò consente agli uffici di programmare, già a cominciare dal mese di dicembre, il rilascio giornaliero di un maggior numero di carte d’identità rispetto al passato e di ridurre i tempi di attesa.

Resta ferma la necessità che l’acceso agli sportelli dell’Ufficio Carte d’identità avvenga previa prenotazione che, a far data dal 1° dicembre 2021, potrà essere effettuata dagli utenti, in totale autonomia e anche per i componenti il proprio nucleo familiare, attraverso il sistema di prenotazione on-line ‘PRENOTAZIONI CIE’ del Ministero dell’Interno raggiungibile attraverso il link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Informazioni puntuali sulla procedura di prenotazione online degli appuntamenti sono riportate nell’apposita guida disponibile sul portale istituzionale internet del Comune di Potenza, nella sezione ‘Aree Tematiche’, sottosezione ‘Servizi Demografici’, al link http://www.comune.potenza.it/?p=45976

Si informa, inoltre, che nel medesimo ufficio è stata attivata una postazione POS per il pagamento a mezzo carte elettroniche dei diritti previsti per il rilascio delle carte d’identità”.

