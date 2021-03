Potenza, ristrutturazioni chiese: priorità a quella che è “nel cuore di ogni potentino”! I dettagli

Scrive il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e alla Ricostruzione, Antonio Vigilante:

“Circa un anno fa con l’Arcivescovo, per il tramite dei responsabili dell’ufficio tecnico della Diocesi, concordavamo le opere prioritarie per la nostra Città, definendo un cronoprogramma che prevedeva:

il completamento della chiesa di Santa Chiara a Macchia Giocoli,

i lavori di costruzione di un complesso parrocchiale ‘Spirito Santo’ di contrada Lavangone,

il completamento della chiesa di Santa Maria della Speranza a Bucaletto,

la ristrutturazione della chiesa della Trinità nel centro storico.

Da allora con la Curia abbiamo avuto modo di lavorare in armonia e con soddisfazione apprendiamo che ogni impegno sarà completato secondo la tempistica prevista.

Un ringraziamento doveroso va anche a tutti i Vescovi lucani che hanno accordato a monsignor Ligorio la priorità per la chiesa della Trinità.

La chiesa della Trinità, nel cuore della parte antica del capoluogo di regione, è nel cuore di ogni potentino, sia per ciò che ha rappresentato e rappresenta per le generazioni che in essa e grazie a essa hanno vissuto la propria cristianità, sia per il ricordo di Elisa.

È necessario che le debolezze umane, purtroppo presenti, non pregiudichino la fede cristiana, fondamento della nostra comunità e riferimento per le generazioni future”.

