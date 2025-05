Potenza, si avvicinano i festeggiamenti per il nostro San Gerardo! Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, alle ore 11,00 di mercoledì 21 maggio, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame delle misure di security e di safety da assicurare in occasione dei Festeggiamenti in onore del Patrono di Potenza San Gerardo, dal 26 al 30 maggio prossimi.

Al Comitato parteciperanno, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza – 118 ed il Presidente dell’Associazione Culturale “I Portatori del Santo”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16,30, il Prefetto incontrerà, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Sindaco con i componenti di Giunta e di Consiglio della Città dei Ragazzi di Potenza, accompagnati dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale di Potenza.