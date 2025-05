Potenza, sospensione temporanea di questo autovelox

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza informa che, a partire dal giorno 10 maggio 2025, l’attività sanzionatoria della postazione autovelox installata in viale dell’Unicef – a circa m. 420 dalla struttura denominata “Ponte attrezzato” su entrambe le corsie di marcia – direzione via Roma coordinate GPS 40.640218, 15.797941, è stata sospesa per il tempo strettamente necessario ad assicurare alla società “ACQUEDOTTO LUCANO” e suo tramite alla ditta incaricata “MANCUSI SPA”, l’effettuazione dei lavori di riparazione della rete fognaria e di perimetrazione dell’area di cantiere ivi insistente.