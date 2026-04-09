Potenza si prepara ad alzare il sipario su questo prestigioso torneo di calcio da tavolo. L’evento di presentazione

Il 13 aprile, all’auditorium casa bcc basilicata, la conferenza stampa di presentazione del torneo in programma il 19 aprile al Tourist Hotel.

In sala istituzioni, organizzatori e quattro protagonisti assoluti della disciplina, che saranno poi in gara insieme alle altre stelle della competizione, in un parterre che rappresenta di fatto l’élite del calcio da tavolo nazionale e internazionale.

Potenza si prepara ad alzare il sipario su “The Wonderful Ten”, il prestigioso torneo di calcio da tavolo che domenica 19 aprile 2026 porterà nel capoluogo lucano alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano.

Il primo atto ufficiale della manifestazione, però, andrà in scena lunedì 13 aprile, alle ore 18:00, presso l’auditorium casa bcc basilicata di Potenza, sede della conferenza stampa di presentazione dell’evento organizzato dall’AS Subbuteo Club Potenza.

La competizione è fissata, invece, per il 19 aprile al Tourist Hotel di Potenza.

A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’AS Subbuteo Club Potenza, Flavio Olita, in rappresentanza del club organizzatore.

Alla conferenza stampa prenderanno parte anche il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso una manifestazione che unisce sport, promozione del territorio e partecipazione.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del club, consentendo anche agli appassionati di seguire a distanza la presentazione ufficiale.

Uno degli elementi di maggiore richiamo sarà la presenza di quattro campioni che non saranno soltanto ospiti della conferenza stampa, ma anche protagonisti annunciati del torneo del 19 aprile, insieme alle altre stelle attese a Potenza.

È proprio questo il tratto distintivo di “The Wonderful Ten”, un evento pensato per riunire nomi di altissimo profilo, capaci di rappresentare l’élite del calcio da tavolo nazionale e internazionale.

Tra loro spicca Massimo Bolognino, autentica leggenda della disciplina, pluricampione del mondo e conosciuto, ai più, con l’appellativo di “Maradona del Subbuteo”.

Grande attesa anche per Francesco Manfredelli, tra i giovani talenti più brillanti del panorama italiano e che continua a confermarsi, grazie a numerosi successi nazionali ed internazionali, come uno dei prospetti più forti e interessanti in assoluto della nuova generazione.

Entrambi, inoltre, vesto la maglia degli Eagles Napoli.

In conferenza stampa interverrà inoltre Stefano Capossela, tesserato con la Virtus Rieti.

È da anni uno dei giocatori più solidi e competitivi del circuito e nel 2025 è stato anche indicato come commissario tecnico dell’Italia Under 16 per gli Europei disputati a Malta: un ulteriore riconoscimento del suo spessore tecnico e della considerazione di cui gode nell’ambiente.

Completa il parterre Lucio Canicchio, nome di lunga esperienza e grande riconoscibilità nel mondo del calcio da tavolo e uomo di punta della Salernitana, uno dei club più importanti del circuito nazionale ed internazionale.

La conferenza stampa del 13 aprile sarà dunque molto più di una semplice presentazione.

Sarà l’occasione per raccontare alla città il senso di un appuntamento che punta a trasformare Potenza in un punto di riferimento del grande calcio da tavolo, accendendo i riflettori su campioni, storie e valori di uno sport che continua a conservare intatto il proprio fascino.

Poi, sei giorni più tardi, la parola passerà ai dieci protagonisti, con “The Wonderful Ten” pronto a entrare nel vivo in una cornice che promette spettacolo, qualità e grande partecipazione.

Di seguito le locandine con i dettagli.