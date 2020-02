Potenza, il Sindaco Guarente incontra il Presidente Giuseppe Conte! I dettagli

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Come fa sapere in un post pubblico:

“Oggi, con il Vicesindaco di Potenza, abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio dei Ministri, i vertici di Invitalia e i rappresentanti dei vari ministeri per discutere dei progetti candidati nel Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Al Presidente Conte abbiamo spiegato l’importanza di questi finanziamenti ( circa 100 milioni di euro solo per il nostro Comune) per la città di Potenza e per la Basilicata tutta.

Ora ci aspettano mesi di duro lavoro, ma siamo fiduciosi e carichi di ottimismo!

Forza Potenza, sempre”.