Potenza, Smart Paper: “Il passaggio di commessa non comporti alcuna perdita di lavoro e penalizzazione”. I dettagli

“Seguiamo con grande attenzione il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della Smart Paper, anche perché si tratta di una parte del futuro di tanti comuni della Basilicata”.

Così il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“I dati dello spopolamento legati a quelli economici fanno assumere a questa vicenda caratteristiche di maggior valore anche oltre i numeri, che sono tuttavia importanti.

Per questo è necessario prestare massima attenzione affinché il passaggio di commessa non comporti alcuna perdita di lavoro e penalizzazione, con la consapevolezza che siamo di fronte a un committente, ENEL, su cui il Governo nazionale può e deve esercitare il massimo della vigilanza.

Con i nostri parlamentari, a partire dal commissario del Pd Sen. Manca, faremo la nostra parte in Parlamento.

E noi seguiremo con il massimo dell’attenzione la questione in Consiglio regionale”.