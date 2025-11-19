Potenza: tantissimi auguri a Domenica della provincia per i suoi 100 anni!

Una giornata di festa e commozione oggi a Baragiano, dove la comunità si è stretta con affetto attorno a Domenica Spadola, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni.

Un evento non raro a Baragiano essendo la terza centenaria del 2025.

La festa che ha coinvolto la comunità e’ stata celebrata con una cerimonia pubblica alla presenza del Sindaco, Dott. Giuseppe Galizia, del Parroco Don Josè Conti, delle autorità locali, dei familiari e di tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla longeva concittadina.

Durante i festeggiamenti, non sono mancati momenti di grande emozione, tra aneddoti, ricordi e l’omaggio dell’Amministrazione comunale, che ha consegnato a Domenica una targa celebrativa quale simbolo di riconoscenza e ammirazione per una vita lunga e piena, testimone del passato e delle tradizioni del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale esprime i più sinceri auguri a Domenica Spadola, esempio di forza, serenità e memoria collettiva.

Auguri anche dalla nostra Redazione.