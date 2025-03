Potenza, temperature oltre i 20°! Ecco le previsioni

Una modesta perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale raggiungerà a tratti Puglia e Basilicata, portando un aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni.

Tuttavia l’ingresso di correnti secche favorirà un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Ma che tempo ci attende questo fine settimana su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 13 Marzo saranno presenti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.

Venerdì 14 Marzo, invece, ci saranno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.