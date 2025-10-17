Potenza, tragedico incidente in provincia: purtroppo ha perso la vita un ragazzo di soli 23 anni

Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Fondovalle dell’Agri, in provincia di Potenza, come fa sapere ansa è morto in ospedale Gabriele Ventre, un giovane di 23 anni di Marsico Nuovo (Potenza).

E “in segno di rispetto e profondo cordoglio per la tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Marsico Nuovo“, è stato rinviato a data da stabilire il XVII Raduno nazionale del Gruppo Lucano di Protezione civile, “evento inizialmente programmato per domani, sabato 18 ottobre a Pergola, frazione di Marsico Nuovo, nel corso del quale era prevista anche l’inaugurazione del Centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese e della sala operativa del Gruppo Lucano”.

Ha evidenziato il presidente del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia:

“Di fronte a una tragedia del genere che ha colpito al cuore la comunità di Marsico Nuovo non possiamo far altro che fermarci per esprimere il nostro profondo cordoglio e stringerci attorno al dolore della famiglia”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.